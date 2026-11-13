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東京の「Clarisカンファレンス2026」で世界初発表、AI環境を簡単・シンプルに構築可能

MacでローカルAIサーバー／クラスタ！ 新発表「Claris Harbor」がさっそく展示

2026年11月13日 07時30分更新

文● 大塚昭彦／TECH.ASCII.jp

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Mac Studio/Mac MiniでローカルAIサーバーが構築できる「Claris Harbor」のデモ展示

　11月13日まで開催中の「Clarisカンファレンス2026」（会場：東京・虎ノ門ヒルズフォーラム）において、同イベントで発表されたばかりの「Claris Harbor」がデモ展示されており、来場者の注目を集めている。

　11日の同イベントキーノートで世界初発表となったClaris Harborは、Mac Studio/Mac Miniにインストールするだけで、ローカルAIサーバーを構築できるソフトウェアだ。“Harbor”という名前は「安全で守られた場所（港）」という意味合いで付けられており、データを組織外部に送信しないプライベートなAI実行環境が、複雑な構築作業なしで構築できる。

　Harborは、Hugging Faceからオープンウェイトモデルをダウンロードする機能、複数台のMacをRDMAクラスタ化する機能も備えている。

　Hugging Faceで公開されているモデルを選択すると、Harborはモデルのメタデータに基づいて自動的に必要なメモリ容量を確保するとともに、モデル本体をダウンロードする。あとはHarbor上で実行ボタンをクリックするだけで、そのモデルが実行される。

キーノートのデモより。Hugging Faceで公開されているモデル名をHarborに貼り付ける

モデルのメタデータから、必要なメモリ容量や対応するクラスタ台数などを表示

Harborのモデル管理画面。複数のモデルを保持し、切り替えて実行することができる

　また、Harborをインストールした複数台のMacをThunderbolt 5で相互接続し、RDMAクラスタを構成する機能も備えている。こちらでも、モデルのコピーやシャーディング、メモリへの読み込み、エンドポイントの作成などは自動化されており、設定変更やパラメータ調整などの作業は不要だという。

　説明員によると、このクラスタはメッシュ型の場合は最大4ノード、リング型の場合はノード数無制限で接続できる。

デモ展示より。Harborをインストールした2台のMac MiniをThunderboltで相互接続

2ノードのRDMAクラスタが構築され、大規模モデルが実行できる環境に

このとき実行されていたのは「Qwen3.5-112B-10B-4bit」モデルだった

　Claris Harborの一般提供開始（GA）時期は未発表だが、一部顧客へのベータ提供が始まっており、フィードバックと改善を経てリリースされる予定だという。

　なお、Clarisカンファレンスのキーノートではほかにも、組織内のさまざまな情報ソースと接続して動作する“エージェント型AIプラットフォーム”の「Claris Pulse」が世界初発表となった。詳しい内容については、後日の記事にてお伝えする。

「Claris Pulse」は、自然言語での指示に応じて、リアルタイムにチャートやダッシュボードを生成したり、アクションを実行したりするという

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