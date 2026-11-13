MacでローカルAIサーバー／クラスタ！ 新発表「Claris Harbor」がさっそく展示

11月13日まで開催中の「Clarisカンファレンス2026」（会場：東京・虎ノ門ヒルズフォーラム）において、同イベントで発表されたばかりの「Claris Harbor」がデモ展示されており、来場者の注目を集めている。

11日の同イベントキーノートで世界初発表となったClaris Harborは、Mac Studio/Mac Miniにインストールするだけで、ローカルAIサーバーを構築できるソフトウェアだ。“Harbor”という名前は「安全で守られた場所（港）」という意味合いで付けられており、データを組織外部に送信しないプライベートなAI実行環境が、複雑な構築作業なしで構築できる。

Harborは、Hugging Faceからオープンウェイトモデルをダウンロードする機能、複数台のMacをRDMAクラスタ化する機能も備えている。

Hugging Faceで公開されているモデルを選択すると、Harborはモデルのメタデータに基づいて自動的に必要なメモリ容量を確保するとともに、モデル本体をダウンロードする。あとはHarbor上で実行ボタンをクリックするだけで、そのモデルが実行される。

また、Harborをインストールした複数台のMacをThunderbolt 5で相互接続し、RDMAクラスタを構成する機能も備えている。こちらでも、モデルのコピーやシャーディング、メモリへの読み込み、エンドポイントの作成などは自動化されており、設定変更やパラメータ調整などの作業は不要だという。

説明員によると、このクラスタはメッシュ型の場合は最大4ノード、リング型の場合はノード数無制限で接続できる。

Claris Harborの一般提供開始（GA）時期は未発表だが、一部顧客へのベータ提供が始まっており、フィードバックと改善を経てリリースされる予定だという。

なお、Clarisカンファレンスのキーノートではほかにも、組織内のさまざまな情報ソースと接続して動作する“エージェント型AIプラットフォーム”の「Claris Pulse」が世界初発表となった。詳しい内容については、後日の記事にてお伝えする。