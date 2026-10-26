日本のみんなが大好きiPad miniが文句なしの大進化！ 有機EL搭載にCPUは最新の「A20 Pro」 11万9800円～

日本のみんなが大好きな「iPad mini」が登場以来最大のアップデート！ iPad Proに続いて、有機EL（OLED）を搭載しての新登場だ。価格は11万9800円からで、11月6日（金）発売。予約開始は10月29日（木）の2時10分。

有機EL＋A20 ProでiPadシリーズの主役に躍り出た！

前モデルからは1mm弱／40g弱の薄型軽量化を実現

片手でも使いやすいサイズで、通勤・通学に電車を使う日本のユーザーに特に人気が高いiPad mini。ただ、iPadシリーズの中ではアップデートの頻度は低めで、やや影が薄い存在だったのも確か。しかし、今回は完全に主役に躍り出そうな仕様に大幅アップデートした。

まずディスプレイは、従来モデル（iPad mini (A17 Pro)）の8.3型からわずかに大きくなった8.5型で、iPadシリーズでは最上位のiPad Proのみが採用していた有機ELが採用されている。1200ニトのピーク輝度に加え、200万：1の高コントラストで映像を見るのに最適な1台。さらにNano-textureディスプレイのオプション（＋3万4000円）も用意されており、明るい日差しの下で画面を見る場合に特にメリットが生じる。

有機ELパネルの搭載により、薄型軽量化も進んだ。まず厚みは5.4mmで従来モデルの6.3mmから1mm近く薄型化。また、重量は大型スマホと大きく変わらない255g（Wi-Fiモデル）。こちらは従来モデルの293gから、40g近い軽量化だ。

CPUはiPhone 18 Proと同じ「A20 Pro」を採用

iPadシリーズで初めての防水・防塵サポートにも注目

基本スペックも高い。CPUはiPhone 18 Proで初採用となった、最新2nmプロセスで製造された「A20 Pro」を搭載。前モデルとの比較で、最大4.5倍高速なAI性能に、グラフィック性能は最大2.7倍、CPU性能は最大60％向上としている。

ちなみに128GB／256GBモデルと、最上位の512GBモデルはA20 Proの仕様が異なっており、512GBモデルは6コアCPU／7コアGPU／デュアル16コアNeural EngineとiPhone 18 Proに搭載されたのと同スペックだが、128GB／256GBモデルは5コアCPU／7コアGPU／16コアNeural Engineとスペックはやや低くなっている。

そのほか、カメラはフロント／アウトとも12メガカメラで、フロント側はセンターフレームカメラで特にビデオ会議で便利。ネットワーク面ではWi-Fi／Bluetooth用に「N1」、Cellularモデルには5G対応の「C2」といずれもアップル製チップを採用することで、電力効率を高めるとともに、AirDropやAirPlayなどアップルのサービスでより高い性能を発揮する。なお、SIMはeSIM専用。

さらにiPadでは初となる防水・防塵対応（IP67）も注目すべきポイントだ。本体のUSB-C端子は画面出力や最大10Gbpsのデータ通信に対応している。対応するApple Pencilは引き続きApple Pencil ProとApple Pencil（USB-C）。

本体カラーはミッドナイト、スターライトの2色。純正オプションとして、この2色に合わせられたテックウーブン記事のカバー型ケース「Smart Folio」が用意される。こちらの価格は1万4800円。