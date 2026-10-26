日本のみんなが大好きiPad miniが文句なしの大進化！ 有機EL搭載にCPUは最新の「A20 Pro」 11万9800円～

日本のみんなが大好きな「iPad mini」が登場以来最大のアップデート！ iPad Proに続いて、有機EL（OLED）を搭載しての新登場だ。価格は11万9800円からで、11月6日（金）発売。予約開始は10月29日（木）の2時10分。
有機EL＋A20 ProでiPadシリーズの主役に躍り出た！
前モデルからは1mm弱／40g弱の薄型軽量化を実現
片手でも使いやすいサイズで、通勤・通学に電車を使う日本のユーザーに特に人気が高いiPad mini。ただ、iPadシリーズの中ではアップデートの頻度は低めで、やや影が薄い存在だったのも確か。しかし、今回は完全に主役に躍り出そうな仕様に大幅アップデートした。
まずディスプレイは、従来モデル（iPad mini (A17 Pro)）の8.3型からわずかに大きくなった8.5型で、iPadシリーズでは最上位のiPad Proのみが採用していた有機ELが採用されている。1200ニトのピーク輝度に加え、200万：1の高コントラストで映像を見るのに最適な1台。さらにNano-textureディスプレイのオプション（＋3万4000円）も用意されており、明るい日差しの下で画面を見る場合に特にメリットが生じる。
有機ELパネルの搭載により、薄型軽量化も進んだ。まず厚みは5.4mmで従来モデルの6.3mmから1mm近く薄型化。また、重量は大型スマホと大きく変わらない255g（Wi-Fiモデル）。こちらは従来モデルの293gから、40g近い軽量化だ。
CPUはiPhone 18 Proと同じ「A20 Pro」を採用
iPadシリーズで初めての防水・防塵サポートにも注目
基本スペックも高い。CPUはiPhone 18 Proで初採用となった、最新2nmプロセスで製造された「A20 Pro」を搭載。前モデルとの比較で、最大4.5倍高速なAI性能に、グラフィック性能は最大2.7倍、CPU性能は最大60％向上としている。
ちなみに128GB／256GBモデルと、最上位の512GBモデルはA20 Proの仕様が異なっており、512GBモデルは6コアCPU／7コアGPU／デュアル16コアNeural EngineとiPhone 18 Proに搭載されたのと同スペックだが、128GB／256GBモデルは5コアCPU／7コアGPU／16コアNeural Engineとスペックはやや低くなっている。
そのほか、カメラはフロント／アウトとも12メガカメラで、フロント側はセンターフレームカメラで特にビデオ会議で便利。ネットワーク面ではWi-Fi／Bluetooth用に「N1」、Cellularモデルには5G対応の「C2」といずれもアップル製チップを採用することで、電力効率を高めるとともに、AirDropやAirPlayなどアップルのサービスでより高い性能を発揮する。なお、SIMはeSIM専用。
さらにiPadでは初となる防水・防塵対応（IP67）も注目すべきポイントだ。本体のUSB-C端子は画面出力や最大10Gbpsのデータ通信に対応している。対応するApple Pencilは引き続きApple Pencil ProとApple Pencil（USB-C）。
本体カラーはミッドナイト、スターライトの2色。純正オプションとして、この2色に合わせられたテックウーブン記事のカバー型ケース「Smart Folio」が用意される。こちらの価格は1万4800円。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
iPhoneアップル新型「iPad mini」チップ大幅進化の可能性
-
-