可愛いメイドになる姿も！ 「制コレ22」出身の松島かのん、20歳を迎えてついにDVDデビュー

ヤングジャンプの「制コレ22」準グランプリ受賞で本格的にグラビアデビュー。いま20歳の松島かのん（まつしま・かのん）さんが、1st DVD「かのん、ひとりじめ!!」（発売元：リバプール、収録時間：112分、価格：4400円）の発売記念イベントを11月7日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

制コレの受賞は高校2年生のころだが、それ以後はグラビア誌を席巻し、紙の写真集も2冊が発売されている松島さん。ようやくファン待望のDVDリリースとなったが、20歳の誕生日を迎えて2ヶ月後……6月に石垣島でロケが行なわれたそうである。

――石垣島はいかがでしたか？

【松島かのん】 初めて行ったのですが、ずっと晴天で暖かくて夏らしさを感じるロケでした。いつも沖縄に行くと天候に恵まれないことが多かったので、本当にうれしかったです。彼氏目線で一緒に旅行したり、ナチュラルに日常を過ごす様子を撮っていただきました。

――オススメは？

【松島かのん】 メイド風の水着で魅せるシーンです。ロケの最初に撮ったので特に印象に残っているし、コスプレ衣装でグラビア撮影することはあまりなかったから、普段と違うかのんが楽しめると思います。お給仕でテーブルを拭いたりしました。

――ほか注目は？

【松島かのん】 制服を着ているところです。スカートの色味が気に入って、衣装合わせのときに自分で選んだもの。高校を卒業してから撮影会でも着ることは少なかったし、ちょっと高校生に戻った気持ちになりました。

――今夏の思い出も聞かせてください。

【松島かのん】 1st DVDのロケもありましたが、その前後に舞台の出演が多く、稽古と本番の繰り返しだったので仕事で充実した夏でした。今年から地元の愛媛県から上京した妹と暮らしていて、独りのころと違う生活になったのも大きな変化。よくSNSに載せる写真を撮ってもらっています。

舞台については、11月19日～23日に新宿シアターサンモールで公演される「辞表届けオブ・ザ・パーリナイ!!」に出演。「私はB班で出ます。いま稽古をがんばっているので観に来てください！」と呼びかけた。