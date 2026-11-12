レースアンバサダーとして不動の人気を誇る霧島聖子（きりしま・せいこ）さんが、7th DVD「Luxe（ルクス）」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2026年はSUPER GT、スーパーフォーミュラ、スーパー耐久、SROジャパンカップという4つのカテゴリーでレースアンバサダーを務めている霧島さん。今夏は毎週のように各地のサーキットを回ってファンとの思い出を作ったが、DVDイベントも満員御礼の大盛況となった。

――7th DVDの設定や役柄は？

【霧島聖子】 家庭教師を演じていて、高校生の男の子（＝視聴者）に勉強を教えつつ、バカンスを楽しんだりする夢のような内容です。過去作品では演じたことがないし、やるなら家庭教師だと思っていたのでうれしかったです。ロケは2月に高知県でやりました。

――いくつかシーンの紹介を。

【霧島聖子】 勉強はほどほどにして、海にドライブに出かけて大はしゃぎしたり、車内でイチャついたり、シャワーで汗を流したりしています。寝起きシーンでは童貞を殺すニットも初披露。「そんな格好で寝てたんかい！」と自分でツッコミを入れたくなりました（笑）。

――オススメは？

【霧島聖子】 コートを着て川原でキャンプを楽しむところです。途中で「おいでおいで」と手招きしてテントのなかに誘う展開となっていて、コートを脱いで競泳水着を見せています。ジャケ写にも採用されまして、ファンの方々からも「Wow!」「セクシーを通り越して神々しい」というコメントをいただきました。

――大人の色気が出ているのは？

【霧島聖子】 大胆な白のランジェリーで魅せる寝室のシーンです。私の作品はアドリブのセリフが詰め込まれていることが結構多いのですが、ここはセリフなしでしっとりとした雰囲気を楽しんでいただけると思います。

今年のレースアンバサダーとしての活動は、11月20日～22日に鈴鹿サーキットで開催されるスーパーフォーミュラ最終戦（第11戦・第12戦）がラスト。12月にはバースデー撮影会も計画中だというので、詳細の発表を待ちたい。