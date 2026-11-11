関西圏でオンエアされている深夜番組「ケンコバのバコバコナイト」にもレギュラー出演する椚 マイカ（くぬぎ・まいか）さんが、5th DVD「PlePle Peach」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4598円）の発売記念イベントを10月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
5月に沖縄で撮影された5th DVDは、その名も「エアコン不動産」で勤務するOLという役どころ。視聴者にさまざまな物件を案内する様子が描かれている。椚さんは6月22日で30歳の誕生日を迎えているので、20代最後の姿を収めた貴重な作品だという点も特徴だ。
――演じてみた感想は？
【椚 マイカ】 一般企業でまともに働いたことがない私が演じられるのかな……という不安はありましたが、そのぶん一生懸命がんばりました。スーツ姿で海や山が見える物件の話をしたり、実際に現地に行って説明をしたりするシーンを撮りました。
――オススメは？
【椚 マイカ】 パーカーを羽織って、物件の近くにあるビーチを案内するシーンです。天気も良かったし、途中でお客様と遊んでしまう展開となっていて、自分らしさが最も良く出ているかなと思います。
――ほか注目は？
【椚 マイカ】 近所に出張マッサージが完備された物件の紹介シーンです。なぜか私が服を脱いで体をほぐしてもらったり、足ツボを押されて声を上げるところが楽しめます。
――ファンからの評判は？
【椚 マイカ】 特にジャケ写のシーンがバズりました！ 大自然に囲まれた川原で撮っていたのですが、全力でダンスしてお尻を揺らしています。ダンスは夜のビーチでも披露しているのですが、こちらはセクシーで艶っぽいので見比べてほしいです。
今後もグラビア活動は続ける意向だが、「30歳になったし、もっと色気のある大人の椚 マイカをみなさんにお見せしたい」と抱負を語った。11月22日に大阪市天王寺で開催される「チャンス撮影会」にも参加予定なので、関西在住のファンは要チェックだ。
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