2026年10月23日に公開された記事を再掲載したものです。

いきなり結論を言うと、この製品、ピカチュウが可愛いというだけで買う理由になります！ バンドの上で、ピカチュウが気持ちよさそうに眠っているんです。こんな姿を見せられたら、もう手首に巻くしかありませんね。

しかも、ただのキャラクターグッズではありません。夜眠るだけで、人気の睡眠ゲーム「Pokémon Sleep」と連動できるのです。寝ることが「やらなきゃいけないこと」から「楽しみなこと」に変わる。そんな体験をくれるガジェットです。ポケモン好きはもちろん、ついベッドでスマホを見続けてしまう人も、チェックする価値はあります！

「Google Fitbit Air 限定モデル Pokémon Sleep」は、ポケモン30周年記念コラボデザインを採用した、スマートバンドだけど画面がないフィットネストラッカーです。価格は1万9800円。重さは本体だけで5.2g、バンドを付けても12gしかありません。光学式の心拍数モニターや、血中の酸素の量を測るセンサー、皮膚の温度の変化をとらえるセンサーなどを内蔵し、バッテリーは最長7日間持ち、5分の充電で最長1日使えます。

水深50mまでの耐水仕様で、AndroidとiPhoneのどちらでも使えます。限定モデルのバンドは「Sleepy Blue」というやさしい青色で、ピカチュウのラベル付き。購入すると、有料サービス「Google Health Premium」が3ヵ月無料になります。