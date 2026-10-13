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今度は画面付き！ 「Google Fitbit Edge」が10月27日発売 価格は2万6800円

2026年10月13日 20時45分更新

文● オカモト／ASCII

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　画面を持たないスマートバンド「Google Fitbit Air」が話題になっているが、それに続く新製品として、グーグルから“画面付き”モデル「Google Fitbit Edge」が登場した。すでに予約注文を開始しており、10月27日（火）に発売される。価格は2万6800円。対応OSはiOS 16.4／Android 11以降。

Fitbit

　Fitbit Edgeの魅力はなんと言っても着け心地の軽快さ。画面付きになってもFitbit Airと大差のない17.7gの重量（ベルトを除く）で、1回の充電で最大7日間の動作が可能。1.34型の縦長のディスプレーには歩数や天気、ワークアウトなどの情報を中央に常時表示。素早く情報を確認できる。

Fitbit

　睡眠や心拍数といった、より詳細な情報にはタイル機能で素早く切り替えてアクセスできるほか、Googleマップや着信・通知の確認といったスマホと連携した機能も多数用意されている。ワークアウトやヘルスケア周りでは、心房細動を示唆する不規則な心拍の兆候をチェックする機能に加え、心電図アプリも利用できる。

Fitbit

　本体のケースはアルミ製で、シリコン製バンドが標準添付。4色の組み合わせが用意される（Satin Pyriteケース＋Oliveバンド、Matte Blackケース＋Obsidianバンド、Satin Silverケース＋Fogバンド、Champagne Goldケース＋Canyonバンド）。また、オプションでマグネットバンドやメタルバンドなどの交換用バンドも販売される。

 

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