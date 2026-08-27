「Google Fitbit Air」に「Pokémon Sleep」限定モデル！ 青のバンドと「すやすやねむるピカチュウ」がカワイイ

5月に発売された“画面がない”スマートバンド「Google Fitbit Air」に「Pokémon Sleep」とのコラボの限定モデルが登場。9月15日に発売される。すでに予約受付も開始されている。価格は1万9800円。

今回のコラボモデルでは、スマホ用睡眠アプリ「Pokémon Sleep」と連携。昼寝も含めた睡眠の状態をFitbit Airが記録し、その結果からリワードの獲得やゲームの進行につながる。

具体的には、ユーザーの睡眠タイプと似た特徴を持つポケモンが集まってきて、それぞれの寝顔をリサーチして、「寝顔図鑑」として集めたり、Google Health上の「睡眠スコア」から「ねむけパワー」を計算。パワーが高くなるほど、多くのポケモンが集まって、珍しい寝顔に出会えるようになる。

ハードウェアは基本的には通常モデルと同じだが、「Pokémon Sleep」からインスパイアされた「Sleepy Blue」と名付けられた青のバンドに、ストラップ部分には「すやすやねむるピカチュウ」のカスタムシルクプリントラベルがあしらわれている。