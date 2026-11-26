AMDは、三菱重工業株式会社における「AMD EPYC Server CPU」の導入事例を発表した。三菱重工業は、蒸気タービンの設計に用いるCFD（計算流体力学）解析の計算基盤として、第5世代AMD EPYC Server CPUを搭載するクラウドインスタンス「Amazon EC2 Hpc8a」を本番環境へ導入。設計判断の期間を従来の数ヵ月から最短1週間程度へと短縮し、解析スループットを月約9ケースから週70ケースへと大幅に拡大した。

高精細化するCFDモデルの計算需要に対応するためクラウドHPCへ移行

三菱重工業の蒸気タービン開発においては、高圧蒸気の膨張や相変化をともなう複雑な物理現象を解明するため、CFDを中心とした設計の検証と最適化が行なわれている。設計パラメーターを変更しながら多数の候補を比較検証するプロセスにおいて、CFDモデルの規模は数千万から数億メッシュセルに達することもある。

近年の解析メッシュの高精細化や物理モデルの詳細化にともない、計算需要は増大の一途をたどっていた。しかし、リソースが固定化された従来のオンプレミスHPC環境では、限られた開発スケジュール内で検討できる設計案の数に制約が生じていたという。

同社はまず、第4世代AMD EPYCプロセッサーを搭載した「Amazon EC2 Hpc7a」を用いた検証を実施。低圧タービン解析では、従来のオンプレミス環境で約500 CPUコアを要していた処理を約100 CPUコアで同等に出力したほか、負荷の高い二相流解析ではオンプレミス環境比で約6倍の高速化を達成した。

第5世代EPYC搭載「Hpc8a」でさらなる高速化と最大1万2000コアの拡張性を確保

Hpc7aでの成果を経て、三菱重工業は第5世代AMD EPYC Server CPUを搭載した「Amazon EC2 Hpc8a」のプレビュー評価に参加し、本番クラウドHPC環境へのアップグレードを実施した。

576コアを用いた「Ansys Fluent」の二相流解析ベンチマークでは、前世代のHpc7aと比較して36%の高速化を記録。現在は本番環境としてHpc8aを運用しており、プロジェクトの需要ピーク時には最大60コンピュートノード、合計1万2000 CPUコアまでスケールアウト可能な構成を採用している。

一連のクラウドHPC基盤の刷新により、三菱重工業が得た主な導入効果は以下の通り。

・設計判断の迅速化： 従来は数か月を要していた設計判断が、数週間、場合によっては1週間程度で完了できるようになった。

・解析スループットの拡大： クラウドの柔軟なスケーラビリティにより、解析処理能力が月約9ケースから週70ケースへと飛躍的に向上した。

・解析性能の向上： 第5世代AMD EPYC搭載のAmazon EC2 Hpc8aにより、二相流解析（576コア使用時）の処理時間がHpc7a比で36%短縮された。

計算基盤の強化によって、同社は同じ開発スケジュール内でもより広範な設計案の探索が可能となり、物理検証へ進む候補を豊富な解析データに基づいて選定できる体制を整えている。