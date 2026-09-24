AMD、エージェント型AI時代における「EPYC」の優位性を解説したホワイトペーパーとブログ記事を公開

AMDは、同社のサーバー向けプロセッサ「AMD EPYC」が現代のデータセンターやAI環境で果たす役割を解説する最新コンテンツとして、ホワイトペーパー「2026: AMD EPYC SERVER CPU ARCHITECTURE AND PERFORMANCE OVERVIEW」と公式ブログ「EPYC CPUs Deliver for Every Layer of the Agentic AI Stack」を公開した。

今回の発表では、特定のワークロードのみに最適化するのではなく、汎用処理、エンタープライズ、クラウドネイティブ、高性能コンピューティング（HPC）、AIといった多角的な領域でEPYC CPUがどのように活用されているかが包括的に示されている。

エージェント型AI時代を支える「多目的CPU基盤」の必要性

自律的に判断して処理を進める「エージェント型AI（Agentic AI）」システムでは、オーケストレーション（全体統括）、検索、各種アプリケーションとの連携、さらにはGPUのホスティングといった複数のCPUタスクが単一のワークフロー内に複雑に組み込まれる。

AMDは、エージェント型AIの展開において、システムスタック全体で多様なワークロード要件が発生すると指摘。単一のアーキテクチャーや特定方式に標準化するのではなく、ワークロードごとの特性に最適なインフラストラクチャーを組み合わせることが成功の鍵になると強調している。

最新世代のAMD EPYC CPUを採用することで、ユーザー企業はタスクに合わせた最適なリソース配置が可能になり、将来的なシステム変化にも対応できる柔軟性を確保できるという。

「Venice」プロセッサの新たなベンチマーク結果も掲載

ホワイトペーパー内で公開された新たなパフォーマンス分析データによると、96コア構成の「Venice」プロセッサは、「SPECrate 2026 Integer」テストにおいて、競合となるNVIDIA Veraの1コア当たり性能に対して1.2倍のパフォーマンスを実現したという。

AMDは、汎用計算からEDA（電子設計自動化）、クラウド、HPC、AIに至るまで、多様化する現代のデータセンターワークロードに対応する広範なCPUポートフォリオを武器に、今後もAIインフラ市場における差別化を図っていく構えだ。