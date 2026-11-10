【本日発売】ファミマ×ハインツのグラタン＆スープ！ クーポンで100円引き

ファミリーマートは本日11月10日、洋風ソースブランド「ハインツ」とコラボした「ミートボールグラタン」と「濃厚クリームのクラムチャウダー」を全国で発売します。
ハインツのソースを使用
「ミートボールグラタン」「クラムチャウダー」
ファミリーマートとハインツのコラボは今回が第3弾。肌寒い季節に合わせて、デミグラスソースやホワイトソースを使った洋食メニューが登場します。
▲ミートボールグラタン 538円
ハインツのデミグラスソースを使ったミートソースと、濃厚なホワイトソースの2種のソース仕立て。
肉感のあるミートボール3個に、ブロッコリーなどトッピングされています。
▲濃厚クリームのクラムチャウダー 460円
ハインツのホワイトソースを使い、クリームのコクとあさりの旨みを効かせたスープ。具材にはあさり、マカロニ、野菜などが使用されています
ファミペイで100円引き！ グラタン438円に
さらに、ファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」会員には、、今回のハインツコラボ商品に使える100円引きクーポンが配信されます。
クーポンは対象商品のいずれか1点に利用可能。
クーポンを利用すると、ミートボールグラタンは438円、クラムチャウダーは360円で購入できますよ！
クラムチャウダーが360円ならうれしい！
ファミマとハインツのコラボはこれまでも好評とききます。今回、クラムチャウダーが、100円引きなら360円。ファミペイを使っている人はチェックしてみては！
※価格は税込み表記です。
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