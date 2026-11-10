【本日発売】ファミマ×ハインツのグラタン＆スープ！ クーポンで100円引き

ファミリーマートは本日11月10日、洋風ソースブランド「ハインツ」とコラボした「ミートボールグラタン」と「濃厚クリームのクラムチャウダー」を全国で発売します。

ハインツのソースを使用

「ミートボールグラタン」「クラムチャウダー」

ファミリーマートとハインツのコラボは今回が第3弾。肌寒い季節に合わせて、デミグラスソースやホワイトソースを使った洋食メニューが登場します。

▲ミートボールグラタン 538円

ハインツのデミグラスソースを使ったミートソースと、濃厚なホワイトソースの2種のソース仕立て。

肉感のあるミートボール3個に、ブロッコリーなどトッピングされています。

▲濃厚クリームのクラムチャウダー 460円

ハインツのホワイトソースを使い、クリームのコクとあさりの旨みを効かせたスープ。具材にはあさり、マカロニ、野菜などが使用されています

ファミペイで100円引き！ グラタン438円に

さらに、ファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」会員には、、今回のハインツコラボ商品に使える100円引きクーポンが配信されます。

クーポンは対象商品のいずれか1点に利用可能。



クーポンを利用すると、ミートボールグラタンは438円、クラムチャウダーは360円で購入できますよ！

クラムチャウダーが360円ならうれしい！

ファミマとハインツのコラボはこれまでも好評とききます。今回、クラムチャウダーが、100円引きなら360円。ファミペイを使っている人はチェックしてみては！

※価格は税込み表記です。