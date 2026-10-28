白銀の谷川岳を貸し切りゴンドラから眺める、約45分のアフタヌーンティーが予約受け付け開始

雪山を滑らなくても、白銀の絶景を特等席から楽しみながらのティータイムを満喫できる冬のプランが登場します。

スキーやスノーボードはしないけれど、雪山の美しさは味わいたい。寒い屋外で長く過ごすのは苦手という方にも、気になるお出かけ先です。

群馬県みなかみ町の「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」では、2026年12月6日（日）から2027年4月2日（金）まで、「雪舞うゴンドラクルーズアフタヌーンティー」を開催します。通常22人乗りのゴンドラを最大4名で貸し切り、約45分間の空中遊覧を楽しむプランです。

群馬の名店スイーツ＆スイス伝統衣装で、旅の思い出を華やかに

ゴンドラ内はヨーロッパアルプスの山小屋をイメージ。地元の自然再生事業から生まれた「イヌワシ木材」のテーブルやイスを配し、窓の外には谷川連峰の雪景色が広がります。

ティータイムには、群馬県の「Patisserie Lien」が手掛けるスイス伝統菓子のエンガディナーやクッキー、チーズ、キッシュなどを用意。スイスの伝統衣装をモチーフにしたベストやヘッドドレスもレンタルできます。

運行時間は11:00～15:00で、最終乗車は14:15。料金は1名7,000円（税・サービス料込）です。予約は2026年11月6日（金）13:00から公式サイトで受け付け、利用日前日の11:00まで申し込めます。空きがあれば当日も開催前まで予約可能です。

気の合う友達と一緒に、お茶とお菓子を囲みながらいつもとは違う角度から雪山を眺めにでかけましょう！

雪舞うゴンドラクルーズアフタヌーンティー

●開催期間：2026年12月6日（日）～2027年4月2日（金）

●運行時間：11:00～15:00（最終乗車 14:15）※1回あたり約45分間（1周半）乗車

●開催施設：谷川岳ヨッホ by 星野リゾート

●所在地：〒379-1728 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林

●料金：1名 7,000円（税・サービス料込）※1組あたり4名まで（貸切）

●予約方法：公式サイトにて利用日前日の11:00まで受付（空きがある場合は当日開催前まで受付可）。2026年11月6日（金）13:00より予約受付開始。