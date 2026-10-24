AMD Ryzen 9 9955HX3D×RTX 5090搭載！ MSIの18型ノート「Raider A18 HX A9W」登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングノートPC「Raider」シリーズの新製品として、「AMD Ryzen 9 9955HX3D」と「NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU」を搭載する「Raider-A18-HX-A9WJG-0163JP」と、「NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU」を搭載する「Raider-A18-HX-A9WIG-0173JP」を、11月12日より順次発売する。価格はいずれもオープンプライス。

「Raider-A18-HX-A9WJG-0163JP」は、3D V-Cacheテクノロジーを採用した16コア32スレッドのRyzen 9 9955HX3Dに、最大175WのGeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7、64GB DDR5メモリ、2TB M.2 NVMe SSDを組み合わせた最上位モデルだ。ゲーム用途はもちろん、動画編集、3DCG制作、ローカルAIの実行など、重い処理をまとめてこなす設計といえる。「Raider-A18-HX-A9WIG-0173JP」は同じCPUを備えつつ、GPUをGeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7に抑えた選択肢となる。

ディスプレイは18インチの4K+ 3,840×2,400ドットMini LEDパネルで、120Hzの高リフレッシュレートに対応する。DisplayHDR 1000とDCI-P3相当の広色域にも対応し、ゲームの映像表現だけでなく、色再現性が重要な写真編集や映像制作でも強みを発揮する。

拡張性も充実しており、映像出力とUSB Power Delivery対応のUSB4 Type-Cを2ポート、USB Type-Aを3基、HDMI、2.5Gbps対応有線LAN、SDカードリーダーを装備する。Wi-Fi 7にも対応し、SteelSeries Per-Key RGB英語キーボード、ステレオ4スピーカー+2ウーファーも備える。