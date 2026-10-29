90分でPCを組み上げろ！ MSIカスタムPC王者決定戦2026、11月21日にベルサール秋葉原で開催

エムエスアイコンピュータージャパンは、11月21日に東京・ベルサール秋葉原で「MSIカスタムPC 王者決定戦 2026 ～3度目の頂上決戦～」を開催する。入場は無料だ。会場では、MSI GIRLSと清水貴裕氏によるPC組み立て対決に加え、一般参加者が腕前を競う自作PC組み立て大会、PCおよび周辺機器の展示・試遊、購入特典ガラポン抽選会など、多彩な企画を展開する。

今回のイベントは、自作PCの楽しさを体感できる参加型企画が軸になる。第一部では、MSI GIRLSのはる缶氏、Hinas3氏、Liz氏と清水貴裕氏が、トラップカードを交えながらPCを組み立てる対決を行う。予測不能な展開が加わることで、競技性とエンターテインメント性を両立したステージになる構成だ。

第二部では、一般参加者が当日の抽選で決まったPCパーツを使い、90分以内でPCを組み上げる大会を実施する。審査は速さ、配線、完成度、個性の4項目で行い、最高200点満点で評価する仕組みだ。単なるスピード勝負ではなく、配線の美しさや完成後の仕上がりまで問われるため、自作PCの奥深さが伝わる内容になる。

会場では、MSIおよび協力各社のPC・周辺機器展示や試遊体験も楽しめる。さらに、11月1日から11月21日までの期間中、対象店舗で対象メーカー製品を税込5,000円以上購入したレシートを持参すると、ガラポン抽選会に参加できる。抽選回数は税込5,000円ごとに1回で、1人あたり5回までだ。加えて、会場での写真投稿でもらえる5090キーホルダーや、アンケート回答で手に入るラッキー君フィギュアなど、来場者向け特典も用意される。