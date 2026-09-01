MSIのMEGシリーズ購入でソメス製牛革トレーがもらえる、2点以上ならマルチケースも
エムエスアイコンピュータージャパンは10月29日から2027年9月30日まで、「MEGシリーズ発売記念プレゼントキャンペーン」を実施する。対象は新発売のMEGシリーズ製品で、1点購入でソメス製の牛革トレーを1点、2点以上購入で牛革トレーに加えてソメス製のマルチケース1点を進呈する内容だ。
キャンペーン応募はMSIメンバーセンター経由で行い、購入製品のシリアルナンバーが確認できる本体写真の登録が必要だという。景品がなくなり次第、早期終了または内容変更となる可能性がある。
応募手順は、MSIメンバーセンターへのログインまたは新規登録後、キャンペーン応募フォームで必要情報を入力し、審査を経て景品が発送される流れだ。審査には7～14営業日を要し、発送後も景品の生産状況によっては到着まで2～3ヵ月かかる場合があるという。
応募は1アカウントにつき2回まで、同一住所からの応募も合計2回までに制限される。対象製品はPCケース、水冷クーラー、モニターなどで、MEG MAESTRO 900R、MEG CORELIQUID E15 360、MEG Xなどが挙げられている。
販売店ごとに取扱製品が異なる場合があり、アウトレット品や中古品、並行輸入品、展示品、POWERED BY MSIのBTO PCなどは対象外となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります