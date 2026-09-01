MSIのMEGシリーズ購入でソメス製牛革トレーがもらえる、2点以上ならマルチケースも

エムエスアイコンピュータージャパンは10月29日から2027年9月30日まで、「MEGシリーズ発売記念プレゼントキャンペーン」を実施する。対象は新発売のMEGシリーズ製品で、1点購入でソメス製の牛革トレーを1点、2点以上購入で牛革トレーに加えてソメス製のマルチケース1点を進呈する内容だ。



キャンペーン応募はMSIメンバーセンター経由で行い、購入製品のシリアルナンバーが確認できる本体写真の登録が必要だという。景品がなくなり次第、早期終了または内容変更となる可能性がある。

応募手順は、MSIメンバーセンターへのログインまたは新規登録後、キャンペーン応募フォームで必要情報を入力し、審査を経て景品が発送される流れだ。審査には7～14営業日を要し、発送後も景品の生産状況によっては到着まで2～3ヵ月かかる場合があるという。



応募は1アカウントにつき2回まで、同一住所からの応募も合計2回までに制限される。対象製品はPCケース、水冷クーラー、モニターなどで、MEG MAESTRO 900R、MEG CORELIQUID E15 360、MEG Xなどが挙げられている。



販売店ごとに取扱製品が異なる場合があり、アウトレット品や中古品、並行輸入品、展示品、POWERED BY MSIのBTO PCなどは対象外となる。