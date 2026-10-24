薄さ18.9mmで端子も充実　MSI「Modern 14／16 LE J3M」11月12日から発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス・普段使い向けノートPC「Modern」シリーズの新モデルとして、「Modern 14 LE J3M シリーズ」と「Modern 16 LE J3M シリーズ」を11月12日から順次販売開始する。発売モデルは「Modern-14-LE-J3M-5584JP」と「Modern-16-LE-J3M-5594JP」で、価格はいずれもオープン価格。

Modern LEシリーズの大きな特徴は、持ち運びやすさを高めた新筐体にある。14型モデルは薄さ18.9mm、質量約1.28kgで、最大10時間のバッテリー駆動に対応するという。16型モデルも薄さ18.9mmで、質量約1.28kgを実現し、大画面を備えながらも気軽に持ち運べる設計だ。両モデルとも、WUXGA（1,920×1,200）解像度の120Hz対応ノングレアパネルを採用し、16:10の縦に広い表示領域で資料作成やWeb閲覧を快適に行える構成となる。

性能面では、インテル Core 7 プロセッサー 350、16GB LPDDR5オンボードメモリ、512GB M.2 NVMe SSDを搭載する。ビジネス文書の作成やオンライン会議、学習用途まで幅広くこなせる構成だ。さらに50Whrバッテリーにより、JEITA 3.0の動画再生時で最大10時間の駆動をうたう。外出先での作業や移動の多い利用環境でも、電源確保の不安を減らせる点が魅力という。

インターフェースも充実している。USB 3.2 Gen1 Type-Cを2ポート、USB 3.2 Gen1 Type-Aを2ポート、HDMI、1Gbps対応有線LAN、microSDカードリーダーを備え、周辺機器との接続性を高めた。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.4にも対応し、オフィス、自宅、外出先のいずれでも使いやすい。14型モデルは約1.28kg、16型モデルは大画面と軽量性を両立した点が差別化ポイントで、持ち運びやすさを重視するビジネスユーザーや学生に向く製品だ。