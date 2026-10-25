福島市で11月27日から酒とグルメの祭典、日本酒やクラフトビールが3日間集結
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
福島のお酒とご当地グルメが、週末のまちなかに集まります！
秋のお出かけは、おいしい一杯と料理をゆっくり楽しみたい。そんな方にうれしいイベント「ふくしまクラフトSAKEの陣」が、2026年11月27日（金）から29日（日）まで、福島市のまちなか広場で開催されます。
福島のお酒フェスティバル！
福島県といえば日本酒を思い浮かべる方も多いはず。ですが、実は県内ではクラフトビールやワイン、ウイスキー、ジンなど、さまざまなお酒も造られています。
今回のイベントは、これまで親しまれてきた「ふくしま地酒の陣」から装いを新たにしたもの。日本酒好きはもちろん、ビールやワインが好きな方も楽しめそうです。
お酒に合わせたい料理も見逃せません。福島市の中心市街地で腕を振るう飲食店が集まり、県産食材を使った料理や郷土料理を提供します。気になる一杯を選んだら、どの料理と合わせるか考える時間も楽しみですね。
入場無料でふらりと立ち寄れる気軽さも魅力の一つ。天候に左右されず開催されるため、買い物の合間や週末のお散歩がてら、福島の新しい美味しさに出会う特別な週末を過ごしてみては？
ふくしまクラフトSAKEの陣
●開催日時：
2026年11月27日（金） 15:00～20:30
2026年11月28日（土） 11:00～20:30
2026年11月29日（日） 11:00～19:00
●会場：福島市 まちなか広場（福島県福島市本町17-1）
※天候に左右されずに開催
●入場料：無料
※会場内での飲食代は別途実費
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