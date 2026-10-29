マウス、RTX 5060搭載PC＋モニターセットが249,800円　店舗限定「ゲーミング祭」

マウスコンピューターは10月30日から11月19日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店とG-Tune : Garage大阪で店舗限定セール「ゲーミング祭」を開催する。人気のゲーミングデスクトップやゲーミングノートを特別価格で販売する企画で、店頭価格はデスクトップ「NEXTGEAR JG-A5G60/ALEX」が249,800円、ノートPC「G TUNE P5-I7G60WT-C（ホワイト）」が329,800円となる。

注目のデスクトップ「NEXTGEAR JG-A5G60/ALEX」は、AMD Ryzen 5 5500とGeForce RTX 5060を搭載したゲーミングPCだ。16GBメモリとNVMe 1TB SSDを備え、ゲームの起動やデータ読み込みを高速化する構成となる。23.8型ゲーミングモニターと有線ゲーミングキーボード、マウスが付属し、購入後すぐにプレイ環境を整えられるオールインワン仕様だ。ブラックカラーのセットモデルも用意される。

価格は249,800円で、Windows 11 Home 64ビット、650W電源（80PLUS BRONZE）、ガラスサイドパネル、3年間センドバック修理保証が付く。付属ディスプレイはiiyama G-MASTERシリーズの23.8型液晶ディスプレイだ。

ゲーミングノート「G TUNE P5-I7G60WT-C」は、インテル Core i7-13620HとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせた高性能モデルだ。32GBのDDR5メモリと1TB NVMe Gen4 SSDを採用し、ゲームプレイだけでなく動画編集などの用途にも対応する。15.6型WQHDノングレア液晶は2,560×1,440ドット表示と165Hz駆動に対応し、滑らかで美しい映像表現を実現する。

店頭価格は329,800円で、3年センドバック修理保証が標準となる。ホワイトモデルのほか、選べるカラーバリエーションも魅力だ。なお、対象商品は数量限定で、詳細は各店舗への問い合わせが案内されている。