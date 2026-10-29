16型で約1.68kg、RTX 5060搭載モデルも クリエイター向けノート「DAIV Z6」発売
マウスコンピューターは10月29日、クリエイター向けブランドDAIVから、16.0型ノートパソコン「DAIV Z6」を販売開始すると発表した。販売モデルは「DAIV Z6-I7G50SR-B」と「DAIV Z6-I7G60SR-B」の2機種で、価格は389,800円から。購入はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口で可能だ。
DAIV Z6は、マグネシウム合金ボディを採用し、重量約1.68kg、薄さ約19mmを実現した16.0型ノートだ。インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255Hと、NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUまたはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、写真編集、動画編集、3Dモデリング、CADまで幅広い制作を支える設計だ。
ディスプレイは2560×1600ドット、アスペクト比16:10の16.0型液晶で、DCI-P3 100%の広色域に対応する。出荷前キャリブレーションで作成したカラープロファイルを適用し、色再現性が重要な写真や映像制作を支援する。さらに最大500nitの輝度と240Hzのリフレッシュレートに対応し、プレビューや映像確認の快適性にも配慮した構成だ。
インターフェースも充実しており、Thunderbolt 4、USB Type-C、Mini DisplayPort、HDMI、フルサイズSDカードリーダーを搭載する。Wi-Fi 7と有線LANにも対応し、外出先から制作現場まで、素材の取り込みや大容量データの共有をスムーズにつなぐ。200万画素WebカメラはWindows Hello顔認証とプライバシーシャッターに対応し、オンライン打ち合わせにも使いやすい仕様だ。
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