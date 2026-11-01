ビアードパパの「おさつバターシュー」がうまそ～！お芋×バターは反則級

シュークリーム専門店「ビアードパパ」は本日11月1日に「おさつバターシュー」（360円）を発売しました。
お芋とバターの背徳感「おさつバターシュー」
ビアードパパでは定番のシュークリームに加え、個性豊かな期間限定商品を展開しています。今回登場した「おさつバターシュー」は、ブランド初となるフレーバーです。
▲おさつバターシュー 360円
お芋とバターの甘じょっぱい組み合わせが楽しめるシュークリームです。
卵型のシュー生地に、むらさき芋パウダーを練り込んだクッキー生地をのせて焼き上げ、さらにバターを塗ってオーブンで二度焼き。バターの香りと甘じょっぱさ、ザクザクとした食感を特徴としています。
中には、なると金時を皮ごと使用し、特製カスタードを合わせた濃厚なお芋クリームを詰めています。ほっくりとしたお芋の甘みと、バターのコクや塩気が重なった、やみつきになる味わいだそうです。
お芋×バターは反則級！
ザクザクのシュー生地に、ほっくり甘いお芋クリーム。しかも生地にはバターを塗って二度焼きしているなんて、聞いただけでおいしそう！
お芋の甘さにバターのコクと塩気が加わる、甘じょっぱい組み合わせは反則級ですね。これはかじりついてみたい！
販売は11月30日までの期間限定です。
（※文中の価格はすべて税込）
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