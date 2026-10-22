さいたま新都心駅前でフランスの味を楽しむ「さいたまるしぇ」開催、11月14・15日に

さいたま新都心の駅前で、フランスにちなんだ味を楽しめる「食の祭典」が開かれる秋の２日間がやってきます。

2026年11月14日（土）・15日（日）、JRさいたま新都心駅近くのけやきひろば2階で「2026さいたまるしぇ in さいたまクリテリウム」が開催されます。時間は両日とも11時から17時まで。「2026 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」と同時開催する、食をテーマにしたイベントです。

「休日にはいつもと違うものを食べたい」、そんな気分の日に立ち寄りやすいのが、さいたま新都心駅すぐのけやきひろばです。何を食べようか、会場を歩きながら決めるのも楽しそうです。

フランスゆかりのメニューから地元の味まで

会場には、フランスにちなんだメニューやドリンクのほか、さいたま市内と周辺エリアのグルメ、スイーツが並びます。どの店をのぞこうか迷う時間も、こうした催しの楽しみのひとつ。「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の協賛企業によるPR・物販ブースも登場します。



駅から歩いてすぐ。秋の休日、気になるひと皿を探しに、けやきひろばへ足を運んでみてください！

2026さいたまるしぇ in さいたまクリテリウム

●開催期間：2026年11月14日(土)・15日(日)

●開催時間：11:00〜17:00

●会場：さいたま新都心 けやきひろば2階