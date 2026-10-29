2万円切りで高輝度＆240Hz/1msのcocopar製23.8型ゲーミングディスプレーが人気急上昇！ Amazonで100点以上売れてる

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cocoparの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、cocoparの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「S-238HW」が販売中だ。参考価格は2万6999円だが、タイムセールにより30％オフの1万8999円で購入できる（10月29日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。240Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、HDR対応、400nitの輝度、1000：1のコントラスト比、sRGB：100％の広色域が特徴だ。

240Hz駆動のフルHDモデルが2万円以下で買えるチャンス

ユーザーレビューを見ると、"コスパがとても良い／価格、性能ともに素晴らしい／良い買い物をした"といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。現時点では30％オフのセール価格で販売中だ。2万円未満のゲーミングディスプレーが欲しい人は、本製品を早めにチェックしてみては？