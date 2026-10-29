Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第888回
新定番の27型WQHDが欲しい人へ。200Hz・1msのXiaomi製ゲーミングディスプレーが19％オフとお買い得
2026年10月29日 22時15分更新
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Xiaomiの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xiaomiの27型WQHDゲーミングディスプレー「G27Qi」が販売中だ。参考価格は3万3580円だが、執筆時点では19％オフの2万7052円で購入できる（10月29日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、HDR 400、DCI-P3：95％およびsRGB：100％の広色域などが特徴だ。
27型WQHDの良さが詰まったコスパモデル
ユーザーレビューを見ると、"安くて発色が良い／値段以上の性能／ゲームも仕事もずっとこれでいい"といった声が寄せられている。現時点では19％オフのセール価格で購入可能だ。高リフレッシュレートの27型WQHDディスプレーが欲しい人、幅広い用途に対応するディスプレーを探している人にオススメできる。
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