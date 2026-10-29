Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第887回
Switch 2のJoy-Con 2を充電しながら使いたいならイチオシは純正の充電グリップ！ 実は背面ボタンも付いてる
2026年10月29日 22時00分更新
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Joy-Con 2 充電グリップをチェック
Amazon.co.jpにて、「【任天堂純正品】Joy-Con 2 充電グリップ」が販売中だ。参考価格は3980円だが、執筆時点では10％オフの3600円で購入できる（10月29日時点）。
「Joy-Con 2 (L)」と「Joy-Con 2 (R)」を取り付けることで、グリップ型のコントローラーとして使えるようになる本製品。付属のUSB充電ケーブル、または本体のACアダプターを使うと、プレイ中にJoy-Con 2の充電も可能だ。そのほか、好きなボタンを割り当てられる背面ボタンも備える。
純正品の安心感と利便性が好評
ユーザーレビューを見ると、"フィット感が良く、長時間プレイでも手が疲れにくい／充電しながら使える／純正の安心感"といった声が寄せられている。純正という安心感と快適な操作性が魅力の本製品。Joy-Con 2を充電しながら使いたい人にオススメだ。
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