Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第886回
デスク周りをスッキリさせたい人・デバイスの色に合わせたい人に◎ 豊富なカラバリが魅力のPixio製モニターアームはいかが？
2026年10月29日 21時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Pixioのモニターアームをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioのモニターアーム「PS1S Waveブラック シングル」が販売中だ。価格は8980円。
本製品は、豊富なカラバリを特徴とした3関節・ガススプリング式のモニターアーム。対応する画面サイズは17型～32型、耐荷重は最大9kg、VESA規格75mm×75mm／100mm×100mmに対応。そのほか、上下・左右・前後・360度回転の多角度調整、クランプ式・グロメット式の固定方法なども特徴だ。
色で選ぶならPixioのモニターアームで決まり
ユーザーレビューを見ると、"取り付けが簡単／思わずリピートした／申し分のない安定感"といった声が寄せられている。ディスプレーやデスクの色に統一できるカラバリが魅力の本製品。デスク環境をおしゃれにしたい人、デスク周りをスッキリさせたい人にオススメだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第885回
トピックス没入感重視のゲーマーへ。三次元音響で勝つfinal製有線ゲーミングイヤフォンが激売れ中
-
第884回
トピックス1ヶ月で2000点以上購入！ FPSの勝率を上げたいなら、HITS搭載のLogicool G製ゲーミングマウスがイチオシ
-
第883回
トピックスSteam公式ライセンスのコントローラーが8％オフ！ 4つの拡張ボタンや連射、ジャイロなどが魅力
-
第882回
トピックス愛嬌抜群のデザインとクリーム系コトコト打鍵音が好評！ YUNZIIのワイヤレスゲーミングキーボードが20％オフ
-
第881回
トピックス75％レイアウトのテンキーレスゲーミングキーボードをチェック。マスケット構造や0.85型スクリーンなどが魅力
-
第880回
トピックスSwitch 2一式を収納できる大容量キャリングケースが11％オフ！ 2階建て＆ショルダーストラップ付きで超オトク
-
第879回
トピックスカラバリ豊富なSwitch 2用ゲームコントローラーは機能盛り沢山！ 連射/背面B/マクロ/各種センサー内蔵で15％オフ
-
第878回
トピックスゲーマーのお尻を守ってくれる夢の座椅子クッションを発見。尾てい骨の負担を軽減する低反発フォームを採用
-
第877回
トピックスSwitch 2本体に装着できる専用コントローラーが13％オフ！ Cボタンや背面ボタン、ホール効果スティックなど魅力満載
-
第876回
トピックスゲーミングイヤフォンの一台目はLogicool G「G333」で決まり！ 未だにAmazon過去1ヵ月で500点以上売れてる定番品
- この連載の一覧へ