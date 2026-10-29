デスク周りをスッキリさせたい人・デバイスの色に合わせたい人に◎　豊富なカラバリが魅力のPixio製モニターアームはいかが？

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Pixioのモニターアームをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioのモニターアーム「PS1S Waveブラック シングル」が販売中だ。価格は8980円。

本製品は、豊富なカラバリを特徴とした3関節・ガススプリング式のモニターアーム。対応する画面サイズは17型～32型、耐荷重は最大9kg、VESA規格75mm×75mm／100mm×100mmに対応。そのほか、上下・左右・前後・360度回転の多角度調整、クランプ式・グロメット式の固定方法なども特徴だ。

色で選ぶならPixioのモニターアームで決まり

ユーザーレビューを見ると、"取り付けが簡単／思わずリピートした／申し分のない安定感"といった声が寄せられている。ディスプレーやデスクの色に統一できるカラバリが魅力の本製品。デスク環境をおしゃれにしたい人、デスク周りをスッキリさせたい人にオススメだ。