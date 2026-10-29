没入感重視のゲーマーへ。三次元音響で勝つfinal製有線ゲーミングイヤフォンが激売れ中

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finalの有線ゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、finalの有線ゲーミングイヤフォン「VR3000 for Gaming Matte Gray」が販売中だ。価格は1万800円。

本製品は、「空間」表現にフォーカスしたという有線ゲーミングイヤフォン。前後・左右・上下の音像定位や空間の広がりを特徴とした「イマーシブ・バイノーラルサウンド」を採用しており、ゲームの世界に没入しているような感覚を味わえるという。そのほか、価格以上の高音質を実現させた新設計のドライバーユニット「f-Core DU」、左右判別がしやすいイヤーピースなども特徴だ。

ゲーミングイヤフォン入門にアリかも

ユーザーレビューを見ると、"ゲーミングイヤフォンとしては素晴らしい／ヘッドセットにストレスを感じるならコレ／FPSでの足音がぐっと聴き取りやすい"といった声が寄せられている。装着感や聴き取りやすさがポイントになっているようだ。ヘッドセットからイヤフォンに乗り換えたい人、空間表現にこだわったイヤフォンを探している人は本製品をチェックしてみては？