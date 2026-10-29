Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第884回
1ヶ月で2000点以上購入！ FPSの勝率を上げたいなら、HITS搭載のLogicool G製ゲーミングマウスがイチオシ
2026年10月29日 21時15分更新
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Logicool Gのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」が販売中だ。価格は2万6500円。
本製品は、ブランド初となるハプティック誘導トリガーシステム（HITS）を搭載したゲーミングマウス。アクチュエーションポイントは10段階、ラピッドトリガーは5段階、ハプティックは6段階で調整できるという。そのほか、最大8Kポーリングレートや3万2000DPI、約61gの軽量デザイン、最大90時間のバッテリー駆動なども特徴だ。
高評価続出のLogicool G製ゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると、"思ったよりすごかったラピトリ／VALORANTとの相性がめちゃくちゃいい／現時点で最高峰のゲーミングマウスのひとつ"といった声が寄せられている。
ラピッドトリガーや競技シーンとの親和性などがポイントになっているようだ。過去1ヶ月で2000点以上購入された本製品。人気のゲーミングマウスが欲しい人は、本製品の購入を検討してみてはいかがだろうか。
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