1ヶ月で2000点以上購入！ FPSの勝率を上げたいなら、HITS搭載のLogicool G製ゲーミングマウスがイチオシ

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Logicool Gのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」が販売中だ。価格は2万6500円。

本製品は、ブランド初となるハプティック誘導トリガーシステム（HITS）を搭載したゲーミングマウス。アクチュエーションポイントは10段階、ラピッドトリガーは5段階、ハプティックは6段階で調整できるという。そのほか、最大8Kポーリングレートや3万2000DPI、約61gの軽量デザイン、最大90時間のバッテリー駆動なども特徴だ。

高評価続出のLogicool G製ゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、"思ったよりすごかったラピトリ／VALORANTとの相性がめちゃくちゃいい／現時点で最高峰のゲーミングマウスのひとつ"といった声が寄せられている。

ラピッドトリガーや競技シーンとの親和性などがポイントになっているようだ。過去1ヶ月で2000点以上購入された本製品。人気のゲーミングマウスが欲しい人は、本製品の購入を検討してみてはいかがだろうか。