Steam公式ライセンスのコントローラーが8％オフ！ 4つの拡張ボタンや連射、ジャイロなどが魅力

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ワイヤレスホリパッド for Steamをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「ワイヤレスホリパッド for Steam (ミッドナイトブラック)」が販売中だ。参考価格は7981円だが、執筆時点では8％オフの7349円で購入できる（10月29日時点）。

本製品はPC（Steam）専用のワイヤレスゲームコントローラー。有線・Bluetooth接続、操作の割り当てが可能な背面拡張ボタン、Steamのメニューを表示できる専用ボタン、スティックタッチセンサー、ジャイロ機能、連射機能、クイックアクセスボタンなどが特徴だ。

Steamユーザー必見のコントローラー

ユーザーレビューを見ると、"簡単にBluetooth接続ができる／Steam公式対応の安心感／設定いらずで快適に使える"といった声が寄せられている。現時点では8％オフのセール価格で購入可能だ。ゲームコントローラーで遊びたいSteamユーザーにオススメできる。