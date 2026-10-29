Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第882回
愛嬌抜群のデザインとクリーム系コトコト打鍵音が好評！ YUNZIIのワイヤレスゲーミングキーボードが20％オフ
2026年10月29日 20時45分更新
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YUNZIIのワイヤレスメカニカルキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、YUNZIIのワイヤレスメカニカルキーボード「YUNZII B87」が販売中だ。参考価格は1万5760円だが、執筆時点では20％オフの1万2608円で購入できる（10月29日時点）。
本製品は80％レイアウトのワイヤレスメカニカルキーボードで、Bluetooth・2.4GHz無線・USB有線のトライモード接続に対応する。そのほか、打鍵時のノイズ低減や安定感を実現させた5層パッド入りガスケットマウント、RGBバックライト、ホットスワップなども特徴だ。
可愛いデザインとコトコト音が魅力
ユーザーレビューを見ると、"すごくかわいい／コトコト音すぎて最高／タイピングが気持ちいい"といった声が寄せられている。コトコト系の打鍵感を評価する人が多い模様。人気のあるコトコト音を体験してみたい人、可愛らしいゲーミングキーボードを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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