愛嬌抜群のデザインとクリーム系コトコト打鍵音が好評！ YUNZIIのワイヤレスゲーミングキーボードが20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

YUNZIIのワイヤレスメカニカルキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、YUNZIIのワイヤレスメカニカルキーボード「YUNZII B87」が販売中だ。参考価格は1万5760円だが、執筆時点では20％オフの1万2608円で購入できる（10月29日時点）。

本製品は80％レイアウトのワイヤレスメカニカルキーボードで、Bluetooth・2.4GHz無線・USB有線のトライモード接続に対応する。そのほか、打鍵時のノイズ低減や安定感を実現させた5層パッド入りガスケットマウント、RGBバックライト、ホットスワップなども特徴だ。

可愛いデザインとコトコト音が魅力

ユーザーレビューを見ると、"すごくかわいい／コトコト音すぎて最高／タイピングが気持ちいい"といった声が寄せられている。コトコト系の打鍵感を評価する人が多い模様。人気のあるコトコト音を体験してみたい人、可愛らしいゲーミングキーボードを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。