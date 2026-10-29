75％レイアウトのテンキーレスゲーミングキーボードをチェック。マスケット構造や0.85型スクリーンなどが魅力

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EPOMAKERのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、EPOMAKERのゲーミングキーボード「Ajazz AK820 Pro」が販売中だ。価格は1万1827円。

本製品は75％レイアウトを採用したゲーミングキーボードで、2.4GHzおよびBluetoothのワイヤレス接続とType-Cケーブルの有線接続に対応する。そのほか、各種情報を表示できる0.85型のTFTスクリーン、ホットスワップ、快適なタイピングを実現させたガスケットなどが特徴だ。

ゲーミングキーボード初心者にオススメ

ユーザーレビューを見ると、"タイピング音が最高／初心者にオススメ／打鍵感、質感ともに最高"といった声が寄せられている。75％のコンパクトサイズや3モード接続、快適なタイピングなどがポイントになっているようだ。テンキーレスのゲーミングキーボードが欲しい人、快適重視のモデルが欲しい人は本製品をチェックしてみては？