Switch 2一式を収納できる大容量キャリングケースが11％オフ！ 2階建て＆ショルダーストラップ付きで超オトク

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JSAUXのSwitch 2 大容量キャリングケースをチェック

Amazon.co.jpにて、JSAUXの「Switch 2 大容量キャリングケース」が販売中だ。参考価格は4599円だが、執筆時点では11％オフの4099円で購入できる（10月29日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2一式をまとめて収納できる大容量設計のキャリングケース。保護ケース付きの本体に加え、Joy-ConやProコントローラー、充電ドック、ACアダプターなどの周辺機器も収納できるという。そのほか、機能別に整理できるよう設計された仕切りレイアウト、頑丈なEVA構造＆防水ナイロン、TPUハンドル＆ショルダーストラップなども特徴だ。

十分すぎる容量と持ち運びやすさが魅力的

ユーザーレビューを見ると、"しっかり大容量／一式まとめて収納できる安心設計／これ1個で完結"といった声が寄せられている。必要なものをまるごと収納できる大容量と、持ち運び重視の設計がポイントになっているようだ。現時点では11％オフのセール価格で買えるため、気になった人はチェックしてみては？