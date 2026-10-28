Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第879回
カラバリ豊富なSwitch 2用ゲームコントローラーは機能盛り沢山！ 連射/背面B/マクロ/各種センサー内蔵で15％オフ
2026年10月28日 23時15分更新
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アローンのNintendo Switch 2用ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、アローンのNintendo Switch 2用ゲームコントローラー「ALGA-NS2CT002BL」が販売中だ。参考価格は4378円だが、執筆時点では15％オフの3716円で購入できる（10月28日時点）。
本製品は、カラフルなカラーリングが特徴のゲームコントローラーで、Nintendo Switch 2に対応する。連射機能や連射ホールド機能、ジャイロセンサーなどを備えている。そのほか、充電が減りにくくなるスリープモード、可愛らしいカラバリなども特徴だ。
可愛いゲームコントローラーが欲しい人に◎
ユーザーレビューを見ると、"デザインも操作性も大満足／機能は意外と武闘派／手の小さい女性でも持ちやすい"といった声が寄せられている。可愛らしいデザインや豊富な機能、手の小さい女性でも持ちやすい形状などがポイントになっているようだ。現時点では15％オフのセール価格で購入できるので、気になった人はチェックしてみては？
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