Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第878回
ゲーマーのお尻を守ってくれる夢の座椅子クッションを発見。尾てい骨の負担を軽減する低反発フォームを採用
2026年10月28日 23時00分更新
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魔法小屋の座布団クッションをチェック
Amazon.co.jpにて、魔法小屋の座布団クッション「MO-SC811」が販売中だ。過去価格は3880円だが、タイムセールにより20％オフの3116円で購入できる（10月28日時点）。
本製品は、高密度メモリーフォーム（低反発フォーム）と人間工学に基づいた立体サポート設計を採用した座椅子クッション。長時間デスクワークをしてもへたりにくく、理想的な姿勢をキープしてくれるという。そのほか、滑り止め加工を施した座面や取り外し可能なカバーなども特徴だ。
ゲーマーのお尻を優しく保護
ユーザーレビューを見ると、"お尻への負担が軽減／ほどよい弾力があって座り心地がとても良い／今までにないフィット感"といった声が寄せられている。ユーザーのお尻をしっかり守ってくれるのが魅力の本製品。長時間椅子に座ってゲームを遊ぶ人に適しているだろう。現在は20％オフのセール価格で買えるので、気になった人はチェックしてみてはどうだろうか。
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