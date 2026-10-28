Switch 2本体に装着できる専用コントローラーが13％オフ！ Cボタンや背面ボタン、ホール効果スティックなど魅力満載

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abxyluteのNintendo Switch 2対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、abxyluteのNintendo Switch 2対応コントローラー「abxylute N6」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、執筆時点では13％オフの1万3980円で購入可能だ（10月28日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2本体に装着できるコントローラー。大型ホールエフェクトジョイスティックや9軸ジャイロセンサー、マクロ設定に対応するGL・GR背面ボタン、リマッピング対応のABXYボタン、専用のCボタン、導電ゴム方式ボタン、4段階振動調整機能などが特徴だ。

Switch 2にフィットする専用コントローラー

ユーザーレビューを見ると、"Switchを持ち出して遊ぶ機会が増えた／グリップも握りやすく、長時間ゲームするときにも使いやすい／携帯モード専用で遊ぶなら★5"といった声が寄せられている。現時点では13％オフのセール価格で購入可能だ。多機能満載の専用コントローラーが欲しい人、Switch 2を外で遊びたい人は、本製品をチェックしてみては？