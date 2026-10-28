ゲーミングイヤフォンの一台目はLogicool G「G333」で決まり！ 未だにAmazon過去1ヵ月で500点以上売れてる定番品

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Logicool Gのゲーミングイヤフォンをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gの有線ゲーミングイヤフォン「G333」が販売中だ。参考価格は7480円だが、執筆時点では8％オフの6845円で購入できる（10月28日時点）。

本製品は、PCや家庭用ゲーム機、モバイルなどに対応する有線ゲーミングイヤフォン。低音・中音・高音とそれぞれ特別に設計された専用ドライバー、インラインマイク、再生や一時停止、ボリュームのコントロール機能、装着感抜群のイヤーパッドチップ、付属のUSB Type-Cアダプターなどが特徴だ。

ゲーマー垂涎のLogicool G製イヤフォン

ユーザーレビューを見ると、"音質が良い／PS5でAPEXを遊ぶのに役立つ／細かな足音が聞こえやすく、敵がある程度どこにいるのかわかる"といった声が寄せられている。現時点では8％オフのセール価格で購入可能だ。幅広いデバイスに接続できるゲーミングイヤフォンが欲しい人、ヘッドセットからイヤフォンに乗り換えてみたい人は、本製品をチェックしてみては？