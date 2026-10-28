メリケンサック型Swith 2 Joy-Con 2用グリップが6％オフの976円！ 「Fit Boxing」シリーズ向け

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xunbidaのグリップハンドルをチェック

Amazon.co.jpにて、xunbidaの「ボクシングゲーム用 Joy-Con グリップ ハンドル（2個セット）」が販売中だ。過去価格は1039円だが、タイムセールにより6％オフの976円で購入可能だ（10月28日時点）。

本製品は『Fit Boxing』『Fit Boxing 2』などに最適なNintendo Switch 2のJoy-Con 2用グリップ。人間工学に基づいた曲線デザイン、約3秒で着脱できる設計などが特徴だ。

Switchで運動の秋を堪能したい人にオススメ

ユーザーレビューを見ると"手にしっかりフィットする形状／意外と握りやすい／装着がスムーズ"といった声が寄せられている。現時点では6％オフのセール価格で購入可能だ。Fit Boxing用のグリップが欲しい人、Switchで運動の秋を楽しみたい人にオススメできる。