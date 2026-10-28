フルカラーディスプレー搭載のマグネット式スマホクーラーを発見。強力な冷却力を実現！

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Black Sharkのマグネット式スマホクーラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Black Sharkのマグネット式スマホクーラー「6 Pro」が販売中だ。価格は8299円。

本製品は磁気対応・非対応のスマートフォンに対応するマグネット式クーラーで、iOS・Android・Nintendo Switch・ノートPCなど幅広いデバイスで使用できる。最大50度下げるとする冷却力をはじめ、各種情報を一目で確認できる0.71型フルカラーHDスマートディスプレー、放熱性能を向上させたICECOLD 2.0冷却システムなどが特徴だ。

アツアツのスマホを冷やしたい人に最適

ユーザーレビューを見ると、"驚異的な冷却性能／スマホが快適に動くようになった／ハードウェア面は十分な性能"といった声が寄せられている。スマホの熱問題に悩んでいる人、マグネット式クーラーを探している人にオススメの製品だ。