FPSガチ勢志望者へ。ヌルヌル画質の「23.8型フルHD」が2万円切りだから即買いすべし

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Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「SE2426HG」が販売中だ。価格は1万8980円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms。そのほか、画面のティアリングを防ぐAMD FreeSync Premiumテクノロジー、sRGBカバー率99％、HDMI×2・DisplayPortを備えるインターフェースなどが特徴だ。

240Hz・0.5msだけど価格は2万円未満

ユーザーレビューを見ると、"コスパと安定を重視するなら申し分ない／コスパ最強／映像が滑らか"といった声が寄せられている。240Hz・0.5msのスペックと2万円未満の価格が魅力の本製品。2万円未満の高スペックゲーミングディスプレーを探している人、ゲーム兼仕事用のディスプレーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？