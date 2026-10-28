「ゲーミングでも静音はマスト！」な人へ。コトコト打鍵音＋日本語配列のテンキーレスキーボードが15％オフ

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EPOMAKERのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、EPOMAKERのワイヤレスゲーミングキーボード「EPOMAKER TH87 JIS 日本語配列 TKL」が販売中だ。参考価格は1万2500円だが、執筆時点では15％オフの1万625円で購入可能だ（10月28日時点）。

本製品は、91キーのテンキーレスレイアウトを採用した日本語配列ゲーミングキーボード。コトコトの打鍵感が特徴のキースイッチ、2.4GHzワイヤレス・Bluetooth・有線の3WAY接続方式、軸交換ができるホットスワップ対応などが特徴だ。

コトコト音と日本語配列TKLにピンときた人に◎

ユーザーレビューを見ると"最高の打鍵音／静かで碁石を打っているかのよう／テンキーレスで日本語配列は希少"といった声が寄せられている。コトコト系の打鍵音や日本語配列のテンキーレスモデルがポイントになっているようだ。現時点では15％オフのセール価格で買えるので、コトコト音を堪能したい人は本製品をチェックしてみては？