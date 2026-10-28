【過去価格は28万5477円】RTX 5060搭載のLenovo製15.6型フルHDゲーミングノート、タイムセールで19万5700円！

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Lenovoの15.6型フルHDゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型フルHDゲーミングノートPC「Lenovo LOQ Essential 15IRX11」が販売中だ。過去価格は28万5477円だが、タイムセールにより31％オフの19万5700円で購入可能だ（10月28日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060・16GBメモリー・1TB SSDのモデルが20万円切り

ユーザーレビューを見ると"複数のゲームをダウンロードするのに十分な1TB／16GBメモリーでも快適に動く／簡単な動画編集はストレスフリー"といった声が寄せられている。28万円相当のゲーミングノートPCが20万円切りの価格で購入できるチャンス。RTX 5060・16GB・1TB SSDのゲーミングノートPCが気になった人は、本製品を早めにチェックしてみては？