松のや「倍量フェア」本日15時から！ 唐揚げ3個→6個に増量、これはオトク

とんかつチェーン「松のや」は本日10月21日15時から、「倍量フェア」を開催します。





カキフライは2個から4個、アジフライは1枚から2枚、海老フライは1尾から2尾、本格唐揚げは3個から6個に増量。お値段は据え置きです！

お値段据え置き

カキフライや唐揚げが2倍に！

「倍量フェア」では、対象の盛合せ定食8商品を、お値段据え置きで惣菜の量を2倍に増量して提供します。



ロースかつまたは超厚切りリブロースかつと、カキフライ、アジフライ、海老フライ、本格唐揚げを組み合わせた定食が対象です。



＜商品例＞

▲ロースかつ＆カキフライ（2個）定食→カキフライ4個に 価格そのまま1030円

▲ロースかつ＆アジフライ（1枚）定食→アジフライ2枚に 価格そのまま1030円

▲ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食→海老フライ2尾に 価格そのまま970円

▲ロースかつ＆本格唐揚げ（3個）定食→本格唐揚げ6個に 価格そのまま990円

店内飲食と持ち帰りの税込価格は同一ですが、持ち帰りのみそ汁は別途料金が必要です。また、株主優待券は利用できません。



2倍は大きいですよね！とんかつがおまけのような存在になりそう。お得なキャンペーンなのでチェックしておきましょう！





※価格は税込み表記です。