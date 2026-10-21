松のや「倍量フェア」本日15時から！ 唐揚げ3個→6個に増量、これはオトク

とんかつチェーン「松のや」は本日10月21日15時から、「倍量フェア」を開催します。
カキフライは2個から4個、アジフライは1枚から2枚、海老フライは1尾から2尾、本格唐揚げは3個から6個に増量。お値段は据え置きです！
お値段据え置き
カキフライや唐揚げが2倍に！
「倍量フェア」では、対象の盛合せ定食8商品を、お値段据え置きで惣菜の量を2倍に増量して提供します。
ロースかつまたは超厚切りリブロースかつと、カキフライ、アジフライ、海老フライ、本格唐揚げを組み合わせた定食が対象です。
＜商品例＞
▲ロースかつ＆カキフライ（2個）定食→カキフライ4個に 価格そのまま1030円
▲ロースかつ＆アジフライ（1枚）定食→アジフライ2枚に 価格そのまま1030円
▲ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食→海老フライ2尾に 価格そのまま970円
▲ロースかつ＆本格唐揚げ（3個）定食→本格唐揚げ6個に 価格そのまま990円
店内飲食と持ち帰りの税込価格は同一ですが、持ち帰りのみそ汁は別途料金が必要です。また、株主優待券は利用できません。
2倍は大きいですよね！とんかつがおまけのような存在になりそう。お得なキャンペーンなのでチェックしておきましょう！
※価格は税込み表記です。
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