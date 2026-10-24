かっぱ寿司の食べ放題、全店で開催中！ 約90種が対象、11月25日まで

「かっぱ寿司」は現在、一部店舗で実施していた「食べ放題」を全店に拡大して開催中です。全店での実施期間は11月25日までを予定しています（一部改装中・休業中の店舗を除く）。
かっぱ寿司全店で「食べ放題」実施中
食べ放題は70分制。寿司やサイドメニュー、スイーツなど約90種類を好きなだけ楽しめます。
利用には予約が必要で、公式ウェブサイトとアプリで受け付けています。なお、当日の利用を希望する場合は店舗への問い合わせが必要です。
また、平日はアプリ会員限定クーポンによる割引のほか、中学生～大学院生を対象とした「平日学割」も実施しています。
■かっぱ寿司の食べ放題
実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中・休業中店舗は除く）
実施期間：11月25日まで（予定）
予約受付：かっぱ寿司公式ウェブ・アプリにて受付中
URL： https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho
予約サイトURL：https://yoyaku.kappasushi.jp
【食べ放題通常料金】
●【通常店舗 都市型店舗】
一般：3890円、シニア（65歳以上）：3390円
小学生：1990円、幼児（未就学児）：無料
●【駅前繁華街 店舗】
一般：4190円、シニア（65歳以上）：3690円
小学生：1990円、幼児（未就学児）：無料
※保護者1名につき幼児2名まで無料。3人目からは1名につき990円
「“江戸前”寿司5貫プレート」も食べ放題
さらに、10月22日から、「期間限定！かっぱの“江戸前”寿司5貫プレート」を食べ放題メニューとして提供しています。
▲期間限定！かっぱの“江戸前”寿司5貫プレート（茶碗蒸し付き） 食べ放題料金に含む
※11月11日まで
「上赤身漬け」「活〆真鯛」「煮はまぐり」「こはだ」「上煮穴子（ハーフ）」の5貫に、茶碗蒸しを添えたセットです。
上赤身漬けはミナミマグロをだし醤油に漬け込み、柚子を効かせた一貫。活〆真鯛には刻み昆布を合わせ、煮はまぐりは特製だれで甘辛く仕上げています。
こはだは酢で〆、上煮穴子はふっくらとした食感が特徴。茶碗蒸しにはえびを使用しています。
予約制なので行く日を先に決めておこう
かっぱ寿司の食べ放題は、11月25日までの期間限定。さらに、11月11日までは、ひと手間加えた江戸前寿司5貫と茶碗蒸しまで楽しめるのがうれしいですね。
ただし、食べ放題は事前予約制。思い立ってふらっと立ち寄るのではなく、行く日を決めて予約しておきたいところです。
平日なら割引も用意されているので、予定を合わせられる人はお得に楽しむチャンス。気になる人は、まず予約状況を確認してみてください。
・開始日：2026年10月22日
・終了日：2026年11月11日
※価格は税込み表記です。
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