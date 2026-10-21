ミスドに「アローラディグダ」出現！ ピカチュウ、ヤドンもドーナツに

ミスタードーナツは11月4日、「みんなで集合！ 冬のポケモンキャンペーン」の商品とグッズを数量・期間限定で発売します。

ミスド×ポケモンの冬限定ドーナツ！

ピカチュウやアローラディグダ、ヤドンが登場

ピカチュウやアローラディグダをモチーフにしたドーナツに加え、11月25日からはヤドンのドーナツも登場します。

▲もふもふ ピカチュウ ドーナツ テイクアウト345円、イートイン352円

ピカチュウをモチーフにしたドーナツです。やわらかくしっとりとしたイースト生地にホイップクリームを入れ、カスタード風味フレークをトッピングしています。

耳はチョコレートでコーティングし、目はチョコプレート、ほっぺはいちご風味グミで表現しています。

▲ポン・デ・アローラディグダ テイクアウト367円、イートイン374円

ディグダ（アローラのすがた）を再現したドーナツです。チョコレートをコーティングしたポン・デ・リング生地に、カスタードクリームとチョコクランチをトッピングして地面をイメージしています。

焦がしキャラメル風味チョコをコーティングしたホイップクリーム入りのシュー生地でアローラディグダを表現し、目とひげはチョコレート、鼻はいちご風味グミで仕上げています。

▲ヤドン ドーナツ テイクアウト345円、イートイン352円

店頭販売開始日：11月25日

11月25日から登場するヤドンのドーナツは、ふんわり食感のシュー生地を使っています。

ホワイトチョコをコーティングし、いちごミルクシュガーをトッピング。耳はホイップクリーム、目はチョコプレート、鼻はチョコレートで表現しています。



ブランケットやグラス付きセットも

11月4日から、ポケモンのイラストをあしらったブランケットやグラス付きのセットも販売します。

■あつまれ！ グッズコレクション

・グッズセット テイクアウト2200円、イートイン2217円

グッズセットは、ミスド ポケモン ドーナツから好きな2個、ポン・デ・リースから好きな1個、ブランケット1枚、オリジナル紙袋を組み合わせています。

ブランケットは、ポケモンたちが集まったオレンジとブルーの2種類です。オレンジにはプリンやヒトカゲ、イーブイなど、ブルーにはカビゴンやポッチャマ、ソーナンスなどが描かれています。

サイズは横約100cm×縦約82cmで、素材はポリエステル100％です。昨年より縦にサイズアップしています。

・お子様グッズセット テイクアウト1180円、イートイン1191円

お子様グッズセットは、ミスド ポケモン ドーナツから好きな1個、ポン・デ・リースから好きな1個、「つよいこグラス（大）」1個、オリジナル紙袋のセットです。

つよいこグラス（大）は、ポケモンたちを360度にデザインしたグラスです。中ほどにくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状になっています。

サイズは最大径約6.4cm、高さ約9.3cmで、4歳以上の子どもを対象としています。

ポケモン尽くしの冬を楽しもう

ピカチュウのもふもふした見た目や、地面からひょっこり顔を出すアローラディグダ、のんびりした雰囲気のヤドンなど、それぞれのポケモンの特徴をドーナツで表現しています。

ポケモンが集合したブランケットや、イラスト入りのグラスも見逃せません。お気に入りのポケモンを探しながら、冬限定のドーナツとグッズを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月4日



ヤドン ドーナツ

・発売日：2026年11月25日

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※価格は税込み表記です。