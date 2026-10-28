安さでSwitch 2キャリングケースを選ぶならAmazonベーシック品がイチオシ！ 24％オフの1250円

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AmazonベーシックのNintendo Switch用キャリングケースをチェック

Amazon.co.jpにて、AmazonベーシックのNintendo Switch用キャリングケース「ASW2CASEBK」が販売中だ。過去価格は1655円だが、執筆時点では24％オフの1250円で購入可能だ（10月27日時点）。

本製品はNintendo Switchと周辺機器を収納できるキャリングケース。本体やケーブル、アクセサリーを安全に収納できる専用ポケットをはじめ、12枚のゲームカードを収納できるスロット、柔らかいクッション素材の内蔵、ファスナー付きのメッシュポケット、耐久性に優れたケースなどが特徴だ。

AmazonベーシックのSwitch 2用ケースが24％オフ

ユーザーレビューを見ると"価格も安くてしっかりしている／価格以上の質感／たくさん入るし頑丈"といった声が寄せられている。現時点では1250円のセール価格で販売中だ。安価なSwitch 2用ケースが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？