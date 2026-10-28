Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第868回
Switch 2 Proコンに連射/背面ボタン/マクロ完備したBIGBIG WON CHOCOが7000円切り
2026年10月28日 14時00分更新
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BIGBIG WONのNintendo Switch 2 Proコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、BIGBIG WONのNintendo Switch 2 Proコントローラー「BIGBIG WON CHOCO」が販売中だ。価格は6999円。
本製品はNintendo Switch 2に最適化されたコントローラーで、有線接続とBluetooth接続の両方に対応している。最大128ステップのマクロ機能、内蔵ジャイロスコープ、連射機能、振動機能などが特徴だ。
純正以上の機能と可愛らしい見た目が魅力
ユーザーレビューを見ると"見た目も機能も満足できる／軽くて使いやすい／各設定がやりやすい"といった声が寄せられている。Nintendo Switch 2向けに最適化されたコントローラーが欲しい人、純正よりも安いコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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