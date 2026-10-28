Switch 2 Proコンに連射/背面ボタン/マクロ完備したBIGBIG WON CHOCOが7000円切り

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

BIGBIG WONのNintendo Switch 2 Proコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、BIGBIG WONのNintendo Switch 2 Proコントローラー「BIGBIG WON CHOCO」が販売中だ。価格は6999円。

本製品はNintendo Switch 2に最適化されたコントローラーで、有線接続とBluetooth接続の両方に対応している。最大128ステップのマクロ機能、内蔵ジャイロスコープ、連射機能、振動機能などが特徴だ。

純正以上の機能と可愛らしい見た目が魅力

ユーザーレビューを見ると"見た目も機能も満足できる／軽くて使いやすい／各設定がやりやすい"といった声が寄せられている。Nintendo Switch 2向けに最適化されたコントローラーが欲しい人、純正よりも安いコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。