Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第867回
ドック不要でSwitch 2の映像を出力できる15.6型モバイルゲーミングディスプレー、タイムセールで1万円切り！
2026年10月28日 12時45分更新
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EVICIVの15.6型モバイルゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、EVICIVの15.6型モバイルゲーミングディスプレー「EVC-U09」が販売中だ。参考価格は1万3980円だが、タイムセールにより29％オフの9980円で購入可能だ（10月27日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2をドック不要＆Type-C一本で出力できるモバイルゲーミングディスプレー。解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは60Hz、178度広視野角、1500:1のコントラスト比、125％カバーのsRGB、約680gの重量などが特徴だ。
Switch 2を外で遊びたい人にオススメ！
ユーザーレビューを見ると"画質もスタンドも最高／気軽に持ち運びができる／在宅ワークやゲーム機のサブディスプレーにオススメできる"といった声が寄せられている。ドック不要でSwitch 2の映像を出力できるのが魅力の本製品。Switch 2を自宅以外の場所で遊びたい人、仕事用のモバイルディスプレーが欲しい人にオススメだ。
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