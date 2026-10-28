Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第866回
人気の27型WQHD液晶がAmazonで2万円台！ 200Hz/1msのJAPANNEXT製ゲーミングディスプレーに注目
2026年10月28日 12時30分更新
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JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレー「JN-IPS27G200Q-HSP」が販売中だ。価格は2万9980円。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレートや1msの応答速度、高さ調整が可能な昇降式多機能スタンド、100×100mmのVESAマウントなどが特徴だ。
27型WQHD・200Hz駆動の新型モデルが登場
トレンドの27型WQHDに加え、200Hzリフレッシュレート・応答速度1ms、昇降式多機能スタンドと、ゲーマーを満足させる魅力が詰まった本製品。3万円を切る価格で販売中なので、気になった人はチェックしてみては？
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