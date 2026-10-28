Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第865回
安価ゲームコントローラーの決定版！ Logicool G「F310r」が12％オフの2526円で買える
2026年10月28日 12時15分更新
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Logicool Gのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲームコントローラー「F310r」が販売中だ。参考価格は2860円だが、執筆時点では12％オフの2505円で購入可能だ（10月27日時点）。
本製品は、PCやPlayStationなどに対応する有線ゲームコントローラー。手になじみやすいフォルムやボタン配置、独自の4スイッチ十字キー、ゲームに合わせてカスタマイズできる専用ソフトウェアなどが特徴だ。
PCゲームをコントローラーで遊びたい人に◎
ユーザーレビューを見ると"格ゲーを始める人にオススメ／必要十分な低コスト製品／PCゲームをコントローラーで遊びたい人にオススメ"といった声が寄せられている。現時点では12％オフのセール価格で購入可能だ。PC対応のゲームコントローラーを安く手に入れたい人は、本製品をチェックしてみては？
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