Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第864回
ゲームと音楽どちらもOKなVGP殿堂入り金賞のSHURE製有線イヤフォンは足音もよく聞こえる！
2026年10月28日 12時00分更新
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SHUREの有線イヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、SHUREの有線イヤフォン「SE215SPE-PL-A」が販売中だ。価格は1万5400円。
本製品は、オーディオビジュアル機器総合アワード「VGP」で殿堂入り金賞を受賞した有線イヤフォン。ゲームに没入できるシングルダイナミックドライバーを搭載し、足音や方向まで聴き取りやすいという。そのほか、3サイズ（S・M・L）のソフト・フレックス・スリーブとフォーム・イヤーパッドの付属、騒音を最大37dB遮断するテクノロジーなども特徴。
VGP殿堂入り金賞も納得のクオリティ
ユーザーレビューを見ると"フィット感が異常／作品本来の音をちゃんと聴ける／銃声や足音は一般のイヤフォンより把握しやすい"といった声が寄せられている。配信や音楽鑑賞に加え、ゲームにも最適な本製品。ユーザー評価の高いイヤフォンが欲しい人にオススメできる。
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