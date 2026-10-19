初心者から上級者まで選べる3段階の難易度。夜の仙台うみの杜水族館を歩く体験型謎解きイベント

大人が夜の水族館で没頭する知的な夜遊びの時間です。

仙台うみの杜水族館から届いたのは、知的好奇心をくすぐる、夜の謎解きイベントの招待状。11月14日と22日の2日間だけ、各日程700名限定で行われる特別イベントです。前売券が売り切れたら当日券は手に入らないかも。予約チケットをゲットするなら今です！

水族館で謎解きイベント、しかも夜。なんて楽しそう過ぎる！

11月14日と22日の2日間、宮城県仙台うみの杜水族館を舞台に、体験型イベント「謎解きナイト水族館」が開催されます。



「謎解きナイト水族館」は、夜の静けさに包まれた館内を巡る没入型の謎解きイベント。参加者は「光の飼育員」と「闇の飼育員」という対照的な2人から届いた1通の謎めいた招待状を手に、暗闇の館内に隠された手がかりを探しながら、仕掛けられた謎の解明に挑みます。

暗闇をテーマにした「闇の飼育員パート」と、ポップな展示エリアを舞台にした「光の飼育員パート」を通じてストーリーが展開され、謎を解き進めることで“秘密の海”や“月”の正体が明らかになっていきます。難易度は初心者向けの第1段階から中級、上級と3段階に分かれており、各段階にチェックポイントが設けられているので、気軽に参加したい方から深く挑戦したい方まで自分のペースで楽しめる構成になっています。

閉館後は、生きものたちの様子も変化し、夜ならではの姿を見ることも。昼間とは違う館内の雰囲気の中で、夜の水族館の魅力を体感できます。

日々の忙しさやデジタル通知から離れ、静寂と思考に没頭する時間は、最高のリフレッシュになるはず。連れ合った同士で知恵を出し合ってクリアする達成感を分かち合ったり、見たことのない水族館の夜の顔を楽しんだりと、訪れた人それぞれの心に深く残る夜のひとときを届けてくれますよ！

謎解きナイト水族館 ～光と闇に浮かぶ月～

●開催日：2026年11月14日（土）、11月22日（日）

※計２日間（同内容となります）※各日程700名定員

●開催時間：17：30～21：00（最終入館20：00）

●会場：仙台うみの杜水族館

●料金：

前売券【キット付セット券】

大人：3,300円／中・高校生：2,600円／小学生：2,100円／年間パスポート：1,500円

当日券【キット付セット券】※各日程で定員に達した場合、販売なし。

大人：3,400円／中・高校生：2,700円／小学生：2,200円／年間パスポート：1,600円

※通常の水族館入館券はご利用いただけません。専用チケットをお買い求めください。

※小学生以下の方は保護者の方と一緒にご参加ください。